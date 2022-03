Stiri pe aceeasi tema

- Dan Diaconescu este foarte atent atunci cand iși alege cercul de prieteni, astfel ca atunci cand are puțin timp liber știe cum sa profite la maxim de el. Iata cum l-au surprins paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, dar mai ales cu cine și unde!

- Aminata este un fost model și una dintre femeile din viața lui Cabral. Zilele trecute a fost surprinsa pe strazile din Capitala alaturi de soțul ei. Cei doi au avut parte de o zi plina de caldura și de o plimbare de-a dreptul romantica, iar pe final s-au intalnit cu niște prieteni.

- Dana Rogoz și familia ei se afla in izolare, dupa ce ea și copiii ei au fost testați pozitiv cu COVID-19. Actrița in varsta de 36 de ani a dezvaluit printr-o postare pe Instagram cum se simt fetița, care nu a implinit inca doi ani, și baiețelul ei Vlad, in varsta de șapte ani. „Salutari din izolare!…

- Chiar in ziua de 14 februarie, de Ziua Indragostiților, Dana Rogoz a facut dezvaluiri despre relația ei cu soțul, cu Radu Dragomir. La inceput, cei doi au locuit cu chirie in București, atunci au trait emoții intense. Intr-o postare pe Facebook, Dana Rogoz le-a spus fanilor ei din mediul online care…

- Andrei Sota are foarte mare grija cum iși gestioneaza timpul, astfel ca nu-și "permite" sa piarda inutil nici macar un minut. Iata ce activitați face fiul de milionar cat timp personalul unei benzinarii se ocupa in totalitate de aspectul bolidului sau de lux! Ipostazele neașteptate in care a fost surprins…

- Alex Bittman sau ”Dy Sybro”, așa cum mulți il cunosc, știe cum sa profite de timpul liber pe care-l are, dar mai ales in compania cui sa se distreze! Ei bine, daca de cele mai multe ori a ales sa stea departe de ochii curioșilor, paparazzii SpyNews l-au surprins chiar atunci cand nu se aștepta. Iata…

- Dana Rogoz e fericita atat pe plan profesional, cat și personal. E una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania și una dintre cele mai fericite vedete. E casatorita din anul 2012 cu Radu Dragomir, soțul ei despre care a facut recent dezvaluiri. Au o relație de aproximativ 17 ani de zile. Invitata…

- Dana Rogoz, in varsta de 36 de ani, are doi copii cu regizorul Radu Dragomir. Este vorba despre Vlad, baiatul cel mare, și despre Lia, mezina familiei. Actrița a dezvaluit acum intr-o postare in mediul online cat de bine se ințeleg copiii ei. Vedeta i-a fotografiat pe copii dormind foarte aproape unul…