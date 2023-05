Stiri pe aceeasi tema

- Lista formațiilor participante la Campionatul European de handbal masculin programat anul viitor, in Germania, a fost finalizata. Insulele Feroe, Grecia și Georgia s-au calificat in premiera, cei din urma datorita unei surprize colosale: victorie de cota 30,00 in Ungaria. Campionatul European din Germania,…

- De cateva zile incoace, dupa Paște, de cand s-a reluat activitatea parlamentara, asistam la o avalanșa de știri pe mai toate canalele media, despre lupta și bataliile care se duc intre partidele la putere pentru cele mai importante ministere, instituții și agenții de stat din Romania.

- Grigore Comanescu, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Romania, s-a stins din viața la varsta de 65 de ani. Potrivit primelor informații, constanțeanul avea probleme cu inima și se afla internat la un spital din București.

- O tehnica inovativa este folosita de medicii germani pentru a readuce oamenii la viața. Un nou startup din Berlin a pastrat deja cadavrele a aproximativ 10 oameni decedați. Azotul lichid este ingredientul principal folosit pentru a asigura crioconservarea. Lista de așteptare pentru Tomorrow Biostasis…

- Organizatorii Eurovision au afișat listele cu ordinea in care reprezentanții celor 31 de țari vor intra in concurs. In care dintre semifinale va performa Romania și pe ce poziție intra in concurs.

- Cea mai recenta editie a clasamentului RankPro pozitioneaza Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) pe locul al doilea in Romania si locul 627 la nivel mondial. In ultimii trei ani, UAIC a inregistrat o evolutie constanta in clasamentul RankPro, respectiv de pe locul 3 national, 309 la nivel…

- Selectionerul naționalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara Romaniei, informeaza frf.ro. Pe lista se afla si jucatori care ar putea debuta: Valentin Cojocaru, Alexandru Pascanu, Alexi Pitu, Alexandru Dobre si Valentin Gheorghe.…

- Romania abia și-a desemnat oficial care ne va reprezenta la Eurovision 2023. Theodor Andrei va urca pe scena de la Liverpool in luna mai cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, insa primele cote de la casele de pariuri nu arata prea incurajator, asta in condițiile in care multe din statele participante inca…