Radu Crăciun: Ne îndreptăm direct spre o scădere de rating și întoarcerea FMI Oprirea brusca cu care se confrunta economia mondiala necesita o implicare masiva a guvernelor prin politici fiscale, scrie Radu Craciun pe blogul personal. Socul aparut, atat pe parte de cerere, cat si pe parte de oferta, face ca doar realocarea unor resurse bugetare sa nu fie suficienta. O serie de cheltuieli neplanficate sunt deja sau vor fi antamate. Veniturile bugetare vor fi afectate si ele de facilitatile fiscale acordate mediului de afaceri. In final, totul va duce la o crestere substantiala a deficitelor bugetare.



Faptul ca UE a renuntat temporar la aplicarea limitelor de deficit…

Sursa articol: hotnews.ro

