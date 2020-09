Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 8 „Chefi la cuțite” a pregatit atat publicului, cat și celor trei jurați, o surpriza de zile mari! In ediția a zecea am putut sa-l vedem pe Ștefan Banica Jr., cum gatește alaturi de fiul sau, pe nume Radu!

- "Din fericire, nu ma moștenește pe parte gastronomica, pentru ca eu nu știu sa fac decat omleta. Cand gatește el, toata familia se strange la masa, pentru ca are feeling. Și de asta ii spun mereu: ia lucrul asta și pune-l in ceea ce vrei sa faci. In seara asta el e chef-ul, eu sunt aici doar ca sa…

- Adrian Adam Szakaki a explicat ca, desi lucreaza in domeniul evenimentelor și al muzicii, numele sau de familie inseamna „bucatar” și se potrivește perfect cu pasiunea sa imensa pentru bucatarie. „Inainte am avut un club, o discoteca. Am dat faliment din anumite motive. Am decis sa ma casatoresc…

- Adda și Catalin au dat Asia pe... bucatarie! Cel mai intens cuplu de la „Asia Express” a schimbat emisiunile și a venit la „Chefi la cuțite”, in incercarea de a-i impresiona pe Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Dar le-a și reușit?

- Mario Fresh a lasat microfonul din mana și a intrat in bucataria „Chefi la cuțite” sa demonstreze ca nu este bun doar la cantat, ci și la gatit. Artistul i-a impresionat pe jurați cu un preparat tradițional, „ca la mama acasa”.

- Stefan Banica Jr. va gati alaturi de fiul sau in noul sezon al emisiunii „Chefi la cutite“. Printre vedetele care concureazi se numara si Adda si Catalin Rizea, Mario Fresh si Adriana Trandafir.

- Suprize, surprize! Ștefan Banica iși va demonstra talentele in bucatarie. Cunoscutul jurat de la Nex Star va avea un coleg de banc la care nimeni nu se aștepta. Cu cine va participa Ștefan Banica la Chefi la cuțite? Fanii lui Ștefan Banica Jr. nici ca se așteptau la asta! Pe masura ce crește, fiul cel…

- Catalin Scarlatescu, juratul de la Chefi la Cuțite, este unul dintre cei mai apreciați chefi bucatari, insa, inceputurile in bucatarie nu au fost deloc ușoare. Acesta a cordat un inteviu pentru revista VIVA! in care a scos la iveala amanunte mai puțin știute.„Am lucrat prima oara la Hotel Flamingo din…