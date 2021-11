Rădoi: Cine va veni în locul meu va trebui să aibă un mandat mai lung Selectionerul Mirel Radoi a declarat ca nu va mai continua la conducerea echipei nationale si a recomandat FRF ca viitorul tehnician sa aiba un contract pe o perioada mai mare. "Aceasta campanie, dar o spun doar din punct de vedere personal, este un esec ca nu am reusit sa terminam pe primele doua locuri, mai exact pe locul 2, ca era greu sa putem sa invingem Germania. Este ultima conferinta de presa ca selectioner. Am luat decizia si cred ca este normala, daca nu am reusit sa ma clasez pe primele doua locuri. Pentru mine lucrurile sunt clare si acesta este cel mai bun lucru pe care-l… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Mirel Radoi a declarat ca nu va mai continua la conducerea echipei nationale si a recomandat FRF ca viitorul tehnician sa aiba un contract pe o perioada mai mare, potrivit news.ro. "Aceasta campanie, dar o spun doar din punct de vedere personal, este un esec ca nu am reusit sa…

- Naționala Romaniei nu a reușit sa termine pe locul 2, de baraj, in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial 2022, iar Mirel Radoi a decis sa nu mai ramana pe banca tehnica. „Aceasta campanie este un eșec personal, pentru ca n-am reușit sa terminam in primele doua locuri. Este ultima mea conferința…

- Profitul E.ON a crescut cu 46% in primele noua luni din acest an, in urma reducerii costurilor la subsidiara britanica, a temperaturilor mai scazute si a compensatiilor acordate dupa ce Germania a decis sa renunte in totalitate la energia nucleara pana in 2022, in urma dezastrului atomic de la Fukushima…

- Trei persoane au fost ranite intr-un tren din Germania, dupa ce un individ a atacat pasagerii cu cutitul, relateaza Observatornews.ro. Pana in acest moment nu au fost dezvaluite informatii cu privire la identitatea agresorului.

- Tzanca Uraganu a fost batut cu bestialitate in Germania chiar de catre foștii lui cumnați, frații Lambadei, mama copilului sau, potrivit declarațiilor oferite in exclusivitate de catre fratele lui, Miraj Tzunami. Ei bine, celebrul manelist neaga agresiunea și a povestit pe rețelele de socializare ca…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 439 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 294 locuri de munca pentru: muncitor in construcții, maistru in construcții, educatoare/educator, taietor de carne și lucrator in producție, vopsitor industrial,…

- Dupa multe amanari, puse inclusiv pe seama birocrației din Germania, Elon Musk anunța acum ca uzina Tesla din Berlin este pregatita sa demareze producția lui Model Y. Acesta ar urma sa intre pe liniile de asamblare fie in luna noiembrie, fie in decembrie. Primele exemplare vor ajunge la proprietari…

- Selectionerul Mirel Radoi a spus in gluma ca s-ar multumi si el cu un rezultat de 0-1 in meciul cu Germania de la Hamburg, dupa ce omologul sau german, Hansi Flick, a afirmat ca ar primi cu bucurie un astfel de scor, potrivit news.ro. "(n.r. - despre faptul ca Hansi Flick se multumeste cu…