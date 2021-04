Stiri pe aceeasi tema

- Nu, nu este o metafora! Cunoscut ca adept al acțiunilor in forța, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat miercuri ca „un cartel se destructureaza cu ranga”, dupa ce directorul general al Metrorex, Ștefan Paraschiv, a incercat sa deschida un spațiu comercial de la metrou cu o ranga. „Legea…

- Pe perioada discuțiilor cu sindicatul, acțiunea disciplinara la adresa greviștilor privind „acțiunea ilegala de blocare a metroului” este suspendata, iar momentan nu se fac concedieri, se arata intr-un comunicat transmis marți de catre Metrorex, semnat de directorul general Ștefan Paraschiv. „Discuțiile…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, le cere scuze bucureștenilor pentru ca zeci de miniștri ai Transporturilor „au lasat sa se formeze un buboi enorm, o mafie la metrou” și are un mesaj tranșant pentru „liderul de cartel” Ion Radoi: „S-a terminat, ceea ce ai facut zeci de ani nu mai merge!”.…

- La protestul de vineri de la metrou au participat si persoane care nu erau angajate la Metrorex, a declarat, vineri seara, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Acesta si-a exprimat convingerea ca situatia nu se va mai repeta, deoarece oamenii si-au dat seama ca „nu merita sa faca ilegalitati pentru…

- „Statul roman nu va ceda la presiunea șantajului unor grupari mafiote. Sunt de azi-dimineața la Ministerul Transporturilor alaturi de Catalin Drula și am stat permanent in legatura cu prefectul capitalei și toate autoritațile care au atribuții in rezolvarea crizei de la metroul din București.Va pot…

- „Statul roman nu va ceda la presiunea șantajului unor grupari mafiote. Sunt de azi-dimineața la Ministerul Transporturilor alaturi de Catalin Drula și am stat permanent in legatura cu prefectul capitalei și toate autoritațile care au atribuții in rezolvarea crizei de la metroul din București.Va pot…

- Negocierea de ieri dintre director general al Metrorex, Ștefan Paraschiv, și lideri de sindicat in frunte cu eternul lider Ion Radoi, privind creșterea anul acesta a salariilor cu 18%, s-a transformat intr-un scandal incredibil cu strigate, jigniri, batut cu pumnul in masa și amenințari de tip mafiot…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, susține ca in timpul pandemiei de coronavirus venitul mediu al salariatilor din Metrorex a crescut. Șeful de la Transporturi spune ca salariile angajaților au crescut cu 18%. „Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala, de cheltuieli,…