- Un epidemiolog francez, originar din Romania, a vorbit, intr-un interviu pentru „Adevarul”, despre pandemia la nivel european și mai ales despre situația in care se afla Romania, in ultimele luni. Epidemiologul Mircea Sofonea a analizat situația actuala și a vorbit despre viitoarele vaccinuri care urmeaza…

- Comitetul International al Crucii Rosii a anuntat, marti, ca in primele sase luni ale pandemiei de coronavirus s-au inregistrat peste 600 de cazuri de violenta, hartuire si stigmatizare la adresa personalului medical, pacientilor si infrastructurii medicale, scrie News.ro. Cele 611 incidente s-au inregistrat…

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…

- Un studiu realizat de Universitatea Oxford releva posibilitatea unei supraestimari a numarului victimelor noului coronavirus in afara mediului spitalicesc in Anglia, relateaza AFP. Regatul Unit inregistreaza 45.000 de decese acuzate de COVID-19, iar Guvernul Boris Johnson este aspru criticat pentru…

- Organizare și comunicare, in loc de haos și disperare. Un program de evaluare aleatorie a terapiei COVID-19 din Marea Britanie se remarca printre zecile de studii clinice in curs de desfașurare, scrie celebra revista Science. Implicand peste 12.000 de participanți din sute de spitale, efortul oamenilor…

- Fostul ministru al sanatații, Nicolae Banicioiu, reitereaza pledoaria pentru pacienții non-COVID care continua sa sufere din cauza lipsei de tratamentele de care au nevoie in spitale. Banicioiu susține ca pacienții non-Covid au mari probleme in aceasta perioada pentru ca nu se pot trata in spitalele…

- Shanghai Junshi Biosciences a inceput un studiu in stadiu incipient in China pentru a testa un tratament preventiv, cu anticorpi, impotriva COVID-19, a declarat compania intr-un comunicat, duminica, transmite Reuters. Medicamentul experimental, JS016, urmeaza de asemenea sa fie testat pe oameni in Statele…