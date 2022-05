Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate refuza, de trei ani, sa accepte decontarea radioterapiei stereotactice a corpului (SBRT), care vindeca tumorile și ucide metastazele cu o precizie extraordinara. In Romania, costurile, per total, ar fi aproape aceleași cu cele ale radioterapiei convenționale, insa decontarile se fac doar pentru tratamentele in strainatate, care […] The post Radioterapia care vindeca tumorile, interzisa romanilor first appeared on Ziarul National .