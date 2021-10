Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, municipiul Pitești a ajuns la o rata de infectare de 3,12 la mia de locuitori, 536 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. Alte 10 localitați din Argeș și orașul Ștefanești se afla in scenariul roșu, cu o rata de infectare de peste 3 la mia de…

- Un peisaj apocaliptic in dimineața asta la barajul Prundu din Pitești. Ploaia abundenta de azi noapte a scos din raul Argeș un munte de pet-uri și zoaie greu de privit pentru oricine traversa podul de la baraj, dintre Ștefanești spre Pitesti sau invers. Lucratorii de la baraj explica oricui intreaba…

- PNL nu poate fi condus fara a-i cunoaste in special trecutul, a declarat, vineri, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat ca Florin Citu, contracandidatul sau, nu s-a referit, in prezentarea motiunii cu care candideaza la sefia formatiunii, la aniversarea a 157 de ani de la nasterea…

- Președintele PNL a fost prezent la un eveniment important pentru istoria PNL, vineri dupa amiaza, Simpozionul “Ion I. C. Bratianu – 157 de ani de la nastere”, la Muzeul National I. C. Bratianu ( Vila Florica) din localitatea Stefanesti – jud Arges. Ludovic Orban i-a reporșat lui Cițu, care nu a venit,…

- Ludovic Orban i-a stricat ziua lui Florin Cițu! Premierul și-a depus candidatura pentru șefia PNL, dar a lipsit de la un eveniment important al liberalilor. La Muzeul National I. C. Bratianu ( Vila Florica) din localitatea Stefanesti – jud Arges a avut loc Simpozionul "Ion I. C. Bratianu - 157 de…

- Ion I.C. Bratianu cunoscut si ca Ionel Bratianu s a nascut la 20 august 1864, in localitatea Florica, azi Stefanesti, judetul Arges. El a fost un om politic roman, care a jucat un rol de prima importanta in Marea Unire din 1918 si in viata politica din Romania moderna.A detinut functia de presedinte…

- In aceasta dimineața, la ora 7.30, retailerul cu capital german Lidl a inaugurat un nou magazin in județul Argeș. Este vorba de cel din orașul Ștefanești. Construcția acestuia a durat mai puțin de un an, lucrarile fiind demarate in noiembrie 2020. Inca de la primele ore ale dimineții, parcarea supermarket-ului…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate 18 actiuni punctuale (dintre care 16 organizate independent de catre politisti, una organizata cu I.J.J. Arges si una cu alte structuri). In cadrul activitaților au fost verificate 619 persoane, precum și 96 de mijloace de transport persoane. Totodata, au fost…