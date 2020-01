Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta de leadership feminin "The Woman", cel mai mare eveniment de leadership din Romania, revine la Cluj-Napoca cu o noua editie in 18-19 martie 2020. "Wear the white hat" sau "poarta palaria alba" este tematica acestei editii, in cadrul careia sunt prezente peste 600 de femei manager,…

- Schimbari rapide in cadrul uneia dintre cele mai importante companii de stat din județul Alba. Uzina Mecanica din Cugir are o noua conducere. Potrivit unei hotarari a Consiliului de Administrație al fabricii, din 17 ianuarie 2020, director general este Marin Morariu, cu un mandat de patru luni. Vasile…

- Incepand de luni, 20 ianuarie 2020, inginerul Marin Morariu susținut de Partidul Național Liberal va ocupa funcția de director general la Societatea Uzina Mecanica Cugir. Numirea in aceasta calitate s-a realizat in contextul vacantarii postului de manager general, ca urmare a promovarii recente, a liberalului…

- Ziarul Unirea Fostul director de la Finanțe, ec. Marius Zinca, propus secretar general la Ministerul de Finanțe Un alt reprezentat de seama al județului nostru va ocupa in curand o funcție inalta in guvern. Este vorba de fostul director la Finanțe și subprefect de Alba, ec. Marius Zinca. Dincolo de…

- Consiliul de Administratie al CFR Marfa l-a numit in functia de director general provizoriu pe Traian Preoteasa, fost director general adjunct tehnic al Companiei Nationale de Cai Ferate (CNCF) CFR SA, a anuntat societatea intr-un comunicat de presa, transmis joi AGERPRES. Preoteasa il…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca noul secretar general al Guvernului este Antonel Tanase (47 ani). Acesta este liderul PNL Sector 3 si un apropiat al primului ministru. Tanase a fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor in perioada aprilie 2007- ianuarie 2008, cand portofoliul respectiv…

- Elena Țibirna a fost numita in funcția de director general al Casei Naționale de Asigurari Sociale (CNAS). Decizia a fost luata, miercuri, 6 noiembrie, in cadrul sedintei Guvernului.Elena Țibirna activeaza la CNAS din anul 2001.

