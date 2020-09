RADET Constanta: Precizari importante despre finalul perioadei de deconectare/debransare 2020 R.A.D.E.T. Constanta va informeaza ca, in conditiile Legii 325 2006 si a Ord. 91 2007, perioada de deconectare debransare este prevazuta in afara sezonului de incalzire. Anul acesta perioada a fost cuprinsa intre 11 mai si 11 septembrie 2020.Cererile in acest scop nu se mai primesc dupa data de 11 septembrie 2020, ora 16.00.In urmatoarele 30 de zile, solicitantii carora li s au cerut completari, le vor transmite pe adresa de e mail: office radet constanta.roPrecizam ca dupa aceasta data nu se ma ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

