Râdea de România, dar a încurcat-o: Danemarca începe să se închidă Danemarca a anuntat vineri inchiderea cinematografelor, teatrelor si salilor de spectacole si noi restrictii asociate vietii de noapte in incercarea de a frana cresterea record a numarului de cazuri de COVID-19 si raspandirea noii variante Omicron, informeaza agentia AFP. Tara scandinava a inregistrat un nou record absolut de peste 11.000 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, inclusiv un nou varf de peste 2.500 de infectari cu varianta Omicron, a anuntat guvernul in cadrul unei conferinte de presa. "Teatrele, cinematografele si salile de concerte vor trebui inchise",… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

