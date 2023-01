Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a semnat marți, 10 ianuarie, la București, un contract de finanțare pentru realizarea primilor 5 kilometri dintr-un traseu de cicloturism care va avea o lungime de 25,5 kilometri. "Unul dintre cele mai lungi trasee ciclo-turistice din județ,…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit joi in localitatea Sangeorgiu de Mureș, strada Argeșului, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la nivelul unei cladiri aparținand unui operator economic. „La sosirea forțelor la fața locului s-a constatat faptul ca incendiul se manifesta la nivelul…

- Sportivii de performanta de pe raza comunei Sancraiu de Mureș cu rezultate notabile la competitii nationale si internationale, precum si elevii cu rezultate deosebite la examenele nationale au fost premiati, miercuri dupa-amiaza, 21 decembrie, de Primaria comunei Sancraiu de Mureș, cu sprijinul companiei…

- Conducerea Primariei comunei Sancraiu de Mureș a anunțat, in urma cu cateva zile, ca au fost aprobate doua proiecte PNRR, in valoare totala de 2,5 milioane de lei. "Au fost aprobate proiectele "Eficientizare energetica bloc de locuințe in comuna Sancraiu de Mureș – strada Principala nr. 205-207" și…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, s-a intalnit marți, 15 noiembrie, la București, cu Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administrației din Romania. "Astazi am fost felicitat la București de domnul ministru Cseke Attila pentru numeroasele proiecte europene…

- Primii 25 de ani de existența ai companiei Durkopp Adler SRL Sangeorgiu de Mureș au fost sarbatoriți sambata, 12 noiembrie, prin organizarea unui tur al fabricii și a unei Gale Aniversare care a avut loc in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș. Inființata in anul 1997 in cateva…

- Aages SA Sangeorgiu de Mureș, societate listata la Bursa de Valori București, a semnat un contract de finanțare nerambursabila cu Ministerul Energiei aferent programului "Electric Up" in vederea instalarii unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere de 38 kWp.…