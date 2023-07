Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Mircea Hava: Fara valori creștine, unitatea statelor europene ar fi lipsita de trainicie Comunicat de presa| Mircea Hava: Fara valori creștine, unitatea statelor europene ar fi lipsita de trainicie Azi, s-a incheiat, la Roma, reuniunea grupului PPE, intalnire care a avut ca tema…

- Comunicat Mircea Hava: ”Fara valori creștine, unitatea statelor europene ar fi lipsita de trainicie” Azi, s-a incheiat, la Roma, reuniunea grupului PPE, intalnire care a avut ca tema viitorul Europei și rolul creștinismului. Cetatea Eterna pare sa fie locul cel mai potrivit pentru ca reprezentanții…

- Avioane de lupta germane si britanice au interceptat trei avioane rusesti in spatiul aerian international deasupra Marii Baltice, au anuntat miercuri fortele armate germane.Este vorba de doua avioane militare Su-27 si un Il-20, care "zburau din nou fara semnal de transponder", potrivit unui anunț al…

- Cel puțin 1.200 de tineri sub 18 ani din Europa iși pierd viața in fiecare an din cauza poluarii aerului, potrivit unui raport publicat luni de Agenția Europeana de Mediu (AEM), care vorbește totuși despre o imbunatațire a tendinței, relateaza AFP, citata de Agerpres.„In pofida progreselor inregistrate…

- Ghetarii din Muntii Alpi au pierdut anul trecut cea mai mare cantitate de gheata inregistrata vreodata, a precizat joi serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice, potrivit DPA. Ghetarii au pierdut peste 5 kilometri cubi de gheata, a precizat Serviciul Copernicus privind schimbarile…

- Bogate in vitamine și minerale, semințele de muștar sunt un ingredient popular in bucataria indiana și americana. Semințele minuscule rotunde au fost folosite pentru prima data in zonele temperate ale Europei și, incet, au devenit populare in regiunile din Africa de Nord, Asia, iar acum intreaga lume…

- Germania si-a inchis sambata ultimele trei reactoare nucleare, au declarat operatorii centralelor in cauza. Inchiderea reactoarelor marcheaza punctul culminant a peste 20 de ani de iesire treptata din domeniul energiei atomice a primei economii europene, informeaza AFP. Centralele Isar 2 (sud-est),…

- Romania și Europa au trecut cu bine peste iarna acestui an, insa acest lucru a fost posibil și grație vremii mai calde ca de obicei. Pentru iarna ce urmeaza, provocarile nu dispar. Expertul in energie Bogdan Berneaga explica pentru „Adevarul” care ar fi riscurile la adresa Europei și a țarii noastre