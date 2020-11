Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Agenții economici și instituțiile se vor putea racorda GRATUIT la rețeaua electrica. Care sunt condițiile de indeplinit Agenții economici și instituțiile se vor putea racorda gratuit la rețeaua electrica, conform informațiilor postate de Marius Ceteraș, director SDEE Alba, pe pagina sa…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea retelei de…

- "Se aproba contribuția pentru cogenerarea de inalta eficiența la valoarea de 0,02263 lei/kWh, exclusiv TVA", se arata in ordinul ANRE cu nr. 189/2020, publicat in Monitorul Oficial din data de 22 octombrie. Noua valoare a contribuției de cogenerare intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2020,…

- Autoritatea Electorala Permanenta a adoptat hotararea pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor si a conditiilor de tiparire in cazul buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, actul normativ fiind publicat in Monitorul Oficial. Potrivit…

- ​Ministerul Economiei informeaza, vineri, ca a transmis la Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care stabilește forma finala a procedurii de implementare a masurii 1 de sprijin - microgranturi de câte 2.000 de euro pentru IMM, PFA, ONG și cabinete medicale, din cadrul schemei de ajutoare…

- Soferul unui autocamion a murit astazi in localitatea Vladesti, dupa ce a atins reteaua electrica in timpul manipularii macarelei si vehiculul a luat foc, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Pentru stingerea incediului izbucnit…

- Folosirea concomitenta a multiplelor echipamente medicale pentru terapie intensiva genereaza probleme in sectorul ATI-Covid al Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, in sensul ca din cauza suprasolicitarii rețelei electrice sar siguranțele și apar scurte pene de ...

- Primariile vor putea folosi stalpii din rețeaua de iluminat public pentru a monta camere video de supraveghere, fara a plati nimic. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial și a intrat in vigoare. Autoritațile care intenționau sa monteze echipamente de monitorizare video pe stalpii de electricitate…