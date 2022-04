Rabobank vorbește de raționalizarea cererii la porumb Porumbul se indreapta catre cotațiile record din 2012, pe fondul razboiului din Ucraina, dar și a conditiile meteo nefavorabile care pun in pericol culturile in cele doua Americi, ceea ce ii determina pe analiștii Rabobank sa vorbeasca de o raționalizare a cererii. Joi, cotatia porumbului continua sa creasca, atingand, la cel mai ridicat nivel de dupa 2012 la bursa de la Chicago – 8,1975 dolari per bushel, pe masura ce acest conflict sufoca livrarile, transmite Bloomberg. Silozurile din Ucraina sunt inca pline cu cerealele de anul trecut (in 2021, Ucraina a avut o poducție record d 86 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

