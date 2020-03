Rabla Plus a demarat miercuri, cu cel mai mare buget din istoria…

Rabla Plus a demarat miercuri, cu cel mai mare buget din istoria programului: 140 mil. lei. Cați bani da statul pentru achiziția de mașini electrice Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a demarat miercuri, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), programul Rabla Plus, iar persoanele care doresc sa-si cumpere o masina full electric sau electric hibrid plug-in pot sa se adreseze dealerilor validati, a anuntat miercuri Ministerul Mediului. Totodată, pentru prima dată în istoria sa, Rabla Plus permite populaţiei inclusiv achiziţia de motociclete full electric.…