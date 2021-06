Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia etapa a programului Rabla pentru electrocasnice incepe vineri, putand fi generate vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare. Bugetul acestei etape este de 15 milioane de lei.

- Cea de-a treia etapa a programului Rabla pentru Electrocasnice incepe vineri, 18 iunie, de la ora 10:00 și va dura pana la 1 iulie, ora 23:59, sau pana se epuizeaza bugetul, care se ridica la 15 milioane de lei. Vor fi generate vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare,…

- Etapa a treia a programului Rabla pentru Electrocasnice demareaza vineri, ora 10:00, de cand vor putea fi generate vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare. Aceasta etapa va dura pana in data de 1 iulie, ora 23:59, sau pana la epuizarea bugetului, care…

- Peste 73.000 de vouchere au fost aprobate în etapa a doua a Programului "Rabla pentru Electrocasnice" din acest an, iar lista cu solicitantii avizati a fost publicata, luni, pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul a fost epuizat în 35 de minute fiindca etapa…

- Incepe o noua etapa a programului Rabla pentru electrocasnice. De azi se pot cere vouchere pentru televizoare, laptopuri și tablete. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, incepand de azi, de la ora 10:00, se vor putea genera vouchere pentru televizoare, laptopuri și tablete. Valoarea voucherelor…

- De astazi, vor fi oferite vouchere pentru televizoare, laptopuri și tablete. Iar valoarea acestora va fi de 400 lei in cazul televizoarelor cu clasa energetica E, de 500 de lei pentru laptopuri și de 300 de lei pentru tablete.Bugetul alocat este de 30 de milioane de lei. Aceasta etapa a programului…

- Bugetul din prima etapa a programului ‘Rabla pentru electrocasnice’ de 30 de milioane de lei a fost epuizat in mai putin de 24 de ore de la debut – anunta Ministerul Mediului. Au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400 de lei fiecare pentru: masini de spalat rufe, aparate frigorifice si…

- Debutul programului Rabla pentru electrocasnice a inregistrat un real succes. Bugetul etapei 1, in care s-au acordat 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, s-a epuizat in mai puțin de 24 de ore, potrivit Ministerului Mediului. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400…