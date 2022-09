Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul un program "Rabla pentru becuri", care vizeaza inlocuirea becurilor cu filament cu cele cu led, atat pentru cetateni, cat si pentru institutii, au declarat, joi, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, Executivul are in vedere sa reduca risipa la energie "in mod constient".…

- Guvernul ia in calcul, la solicitarea premierului, instituirea unui Program Rabla pentru becuri, in incercarea de a reduce facturile la curent. Prin program, becurile cu filament ar urma sa fie inlocuite cu becuri led. In acest sens, la Ministerul Mediului s-a discutat, la solicitarea premierului, masura…

- Potrivit unor surse, Guvernul intentioneaza sa reduca risipa la energie, ”in mod constient”. In acest sens, la Ministerul Mediului s-a discutat, la solicitarea premierului, masura de inlocuire a becurilor cu filament cu becuri led, atat pentru populatie, cat si pentru institutii. AFM ar urma sa…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 14 septembrie, ca Executivul poate schimba „corpurile de iluminat care nu sunt eficiente”, in conformitate cu propunerile Comisiei Europene de a economisi energie.Virgil Popescu a marturisit ca el platește 120…

- Social A fost marit cuantumul ajutoarelor de urgența acordate populației pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite august 12, 2022 12:22 Guvernul a marit cuantumul unor ajutoare de urgența care vor fi acordate, in acest an, in limita a 6 milioane de lei, pentru sprijinirea familiilor…

- Cladirile cu risc seismic nu pot fi consolidate decat cu banii statului, iar proprietarii nu le vor putea vinde 25 de ani decat daca ramburseaza aceste sume, potrivit unei legi promulgate de presedintele Romaniei. Cladirile cu risc seismic vor fi consolidate integral cu bani de la stat, inclusiv in…

- „Guvernul face atat cat este posibil in conditiile date si acum atat a fost posibil, sa stabilizeze pretul si sa il coboare cu 50 de bani, insa pretul benzinei si al motorinei nu se stabileste direct dupa pretul barilului de petrol. Exista o piata a petrolului, exista o piata a benzinei si motorinei.…

- Guvernul grec a anuntat luni ca va oferi gospodariilor subventii, pentru a le ajuta sa isi inlocuiasca vechile frigidere si aparate de aer conditionat cu unele noi si mai eficiente din punct de vedere energetic, in ideea de a-si reduce astfel facturile la curent, transmite Reuters.