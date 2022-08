Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat in stalp pe Strada Zavoaie din Bistrița. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Șoferul din mașina a intrat intr-un stalp de electricitate de pe marginea strazii. Doua Echipaje de pompieri SMURD și o mașina de descarcerare au intervenit. Din primele informații, trei persoane…

- Un cititor Bistrițeanul.ro ne-a prezentat cazul trotuarelor de pe Calea Moldovei din Bistrița care par a fi un pericol public, cu țevi, pietre și diferite deșeuri lasate de izbeliște, la fel precum lucrarea. Lucrarile de pe Calea Moldovei au inceput in luna aprilie a acestui an, iar demararea lor este…

- Au fost cateva zile de vis pentru zeci de copii din Suceava, Bistrița, Tiha și Prundu Bargaului, dar și copii de la Manastirea din Piatra Fantanele. Copiii au pus la cale – cu ajutorul preotului Petru Sasarman din parohia ortodoxa Ciosa – o tabara de toata frumusețea. Totul a inceput asta-iarna, cand…

- Producatorul RAAL se pregatește sa investeasca mai bine de 4 milioane de euro in panouri fotovoltaice. Acestea vor fi montate pe acoperișul fabricii din Prundu Bargaului și pe un teren deținut de producator, in apropiere. La final de vara, producatorul RAAL va monta pe acoperișul fabricii din Prundu…

- Romania se afla in top 10 in Uniunea Europeana la suprafața cultivata cu meri, peri, caiși și piersici. Randamentul insa este mult mai mic decat in alte state, din cauza faptului ca sunt imbatranite majoritatea. Producatorul de sucuri Pombis a renunțat la 100 de hectare, pentru ca erau imbatranite și…

- Incepand din 1 septembrie, bistrițenii carora li se face rau in plina strada au mai multe șanse la viața. Asta datorita unui proiect care presupune instruirea voluntarilor pentru a interveni la cazuri medicale in spațiul public din municipiu, pana la venirea echipajelor medicale. Bistrița este al doilea…

- Mai, luna nefasta pentru motocicliști. Doi motocicliști și-au pierdut viața in accidente rutiere. Ultimul a decedat duminica, dupa ce in 20 mai a fost implicat intr-un grav accident rutier pe DN17, in Livezile. Acesta s-a casatorit chiar in luna mai, iar proaspata sa soție era și insarcinata. Cristian…