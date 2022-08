Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm, Suedia, a respins cererea companiei Komaksavia Airport Invest Ltd indreptata impotriva Republicii Moldova și i-a acordat țarii noastre 216 678, 75 mii de euro, echivalentul a 4 282 308,81 de lei drept compensare pentru cheltuielile

- Republica Moldova va cumpara gaz de la compania Gazprom cu 1458,5 dolari pentru mia de metri cubi. Anunțul a flst facut de președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Suedia spera ca masurile pe care le-a luat impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) vor convinge Turcia sa renunte la opozitia fata de aderarea sa la NATO inaintea summitului Aliantei de miercuri si joi de la Madrid, insa presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat reticenta…

- Transportul cerealelor exportate de Ucraina se poate realiza prin utilizarea infrastructurii portuare fluviale si maritime din Romania, un exemplu in acest sens fiind portul Sulina, a apreciat presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), Iuliu Stocklosa, in cadrul…

- Ionuț Rusu și Andrei Ciobanu și-au luat ramas-bun de la Kiss FM. Anunțul oficial a fost facut acum cateva zile pe pagina oficiala de Facebook a radioului Kiss FM, iar acum ei au facut declarații despre plecarea lor. „Prieteni, a venit momentul sa ne luam ramas-bun de la Andrei Ciobanu si Ionut Rusu,…

- Deși criza energetica nu a lovit doar Republica Moldova, iar in Ucraina mai este și in razboi, se pare ca in ciuda acestui fapt, moldovenii platesc unul dintre cele mai mari prețuri pentru gazul consumat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…