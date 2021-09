Quod licet Iovis, non licet bovis

Este interesanta nebunia care a cuprins intreaga lume in ultimul timp. Pandemia pare sa nu fi fost decat un catalizator care a facut sa creasca in oameni „monștrii“ sau „ingerii“ pe care ii aveau, dar pe care nu-I conștientizau. Dar acum totul este la vedere… Și așa am invațat, potrivit unor oficiali europeni, ca nu numai femeile nasc, ca cercul e de fapt un patrat care se invarte, ca nu peste mulți ani oamenii vor fi pe jumatate roboți datorita augmentarilor tehnologice, iar problemele „omenești“ vor disparea. Cu alte cuvinte omul „natural“ va fi inlocuit cu omul „nou“. Iar nebunia continua cu…