- Samsung prezinta cele mai noi produse și servicii, precum Galaxy S23 Ultra și Galaxy Book Ultra, in cadrul Mobile World Congress (MWC) din Barcelona, ​​Spania, intre 27 februarie și 2 martie, 2023.

- Noua tehnologie de modem a gigantului sud-coreean al electronicelor de consum va permite mesageria bidirectionala, precum si partajarea de imagini si videoclipuri. Datele sunt trimise catre satelitii de pe orbita joasa a Pamantului si inapoi la statiile de pe Pamant, inainte de a ajunge la utilizatorii…

- Credeam ca moda cu Dynamic Island de la iPhone 14 Pro a disparut, dar se pare ca de abia incepe frenezia. Realme a admis ca va pune o astfel de functie pe un telefon de buget numit realme C55, in vreme ce Xiaomi o aduce pe Xiaomi 13 Lite. In cazul realme se numeste Realme Mini Capsule si va afisa diferite…

- Vodafone reconfirma promisiunea de a oferi romanilor tehnologie de ultima generație, ușor de gasit, ușor de platit și ușor de folosit, prin EasyTech. Clienții care se porteaza in rețeaua Vodafone au 50% reducere la abonamentele RED 15 sau RED Infinity 23 pe toata perioada contractuala și super prețuri…

- Marii producatori de smartphone-uri urmeaza sa lanseze noi modele in anul 2023. Apple, Samsung, Google sau OnePlus iși vor prezenta inovațiile in materie de telefoane inteligente. iPhone 15 este așteptat pe piața in luna septembrie.

- Apple si Ericsson au semnat un acord prin care cele doua companii renunta la procesele in care sunt implicate si isi licentiaza reciproc tehnologii mobile pentru care detin brevete. Anuntul este facut de Ericsson, Apple inca nu a comunicat nimic pe aceasta tema. Lupta legala dintre cele doua companii…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…

