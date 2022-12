Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputata socialista greaca Eva Kaili, inculpata in dosarul de coruptie privind presupuse sume de bani oferite de Qatar si Maroc unor oficiali si functionari europeni, ''nu stia nimic despre banii gasiti la ea acasa'' in timpul perchezitiilor efectuate de politia belgiana, iar in Parlamentul European…

- Potrivit presei internaționale, Eva Kaili pare sa fi recunoscut in fața autoritaților ca știa despre faptele de care este acuzat partenerul ei, dar avocatul ei neaga acest lucru Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare in presupusul scandal de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, a recunoscut in fata judecatorului belgian care instrumenteaza cazul ca i-a dat instructiuni…

- Ancheta de coruptie a fost inceputa de serviciul secret belgian, in colaborare cu cinci servicii secrete straine, in 2021. Peste 60 de oficiali europeni ar fi vizati de ancheta Qatargate. Aceștia ar fi primit de la Qatar sume substanțiale de bani și cadouri importante drept mita pentru a influența poziția…

- Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi ii ancheteaza și ea pe cei doi parlamentari europeni acuzați de mita in scandalul care a zguduit Parlamentul European, Qatargate. Eva Kaili, la care s-au gasit saci cu teancuri de bani și Maria Spyraki sunt acuzate de EPPO pentru fraude legate de banii de…

- Ancheta de coruptie a fost inceputa de serviciul secret belgian, in colaborare cu cinci servicii secrete straine, in 2021. Peste 60 de oficiali europeni ar fi vizati de ancheta Qatargate. Aceștia ar fi primit de la Qatar sume substanțiale de bani și cadouri importante drept mita pentru a influența poziția…

- Poliția belgiana a facut, marți, publica o fotografie cu suma confiscata in urma perchezițiilor efectuate la domiciliul eurodeputatei Eva Kaili, care a fost arestata, vineri seara, la Bruxelles, intr-o ancheta pentru spalare de bani si coruptie, conform BBC.

- Eva Kaili și-a pierdut sambata mandatul de vicepresedinte PE, dupa ce a fost retinuta vineri de justitia belgiana intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul. Europarlamentara elena a fost suspendata din funcție de președinta Roberta Metsola, in urma anchetei declanșate de Justiția…