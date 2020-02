Qantas Airways si Air New Zealand isi suspenda zborurile din Australia spre China continentala de la 9 februarie, din cauza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Qantas Airways si Air New Zealand au anuntat ca isi vor suspenda cursele directe din Australia spre China continentala de la 9 februarie, drept raspuns la restrictiile de calatorie impuse de unele tari din cauza crizei coronavirusului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Zborurile directe ale companiei…

- Companiile aeriene au continuat joi sa-si suspende zborurile catre China din cauza riscului de raspandire a noului coronavirus, care a facut pana in prezent cel putin 170 de victime, informeaza AFP si Reuters.

- Google iși inchide temporar toate birourile sale din China din cauza epidemiei de coronavirus, a confirmat compania, citata de The Verge. Compania va inchide și birourile Google din Hong Kong și Taiwan. In prezent, activitatea este oricum oprita din cauza vacanței prelungite de Anul Nou Lunar, o masura…

- Autoritațile din China au prelungit cu inca trei zile vacanța de Anul Nou, pana pe data de 2 februarie, pentru a incerca sa impiedice raspandirea epidemiei de coronavirus, care a izbucnit inițial in orașul Wuhan. Așa cum era de așteptat, și pe fondul interdicțiilor de calatorie in mai multe orașe din…

- Declansarea coronaviruslui care a luat vietile a sute de oameni si a bagat in spital mii de alte persoane depistate cu acest virus si care a ajuns din China si pe alte continente a pus autoritatile din intreaga lume in alerta.

- Vacanța Deliei in Singapore n-a mai fost de vis in ultimele zile, asta pentru ca autoritațile locale au luat masuri drasice impotriva virusului mortal raspandit in China. Astfel, toți turiștii au primit interdicție de a parasi hotelurile, in cauza coronavirusului.

- Rusia dezvolta un vaccin impotriva noului tip de coronavirus din China, a informat miercuri Rospotrebnadzor, autoritatea pentru protecția consumatorilor din aceasta țara, citata de site-ul agenției de presa Reuters, arata Mediafax.„Da, cu siguranța, dezvoltam un vaccin. De fiecare data cand…

- Turneul de fotbal feminin de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programat la Wuhan, a fost mutat la Nanjing, din cauza cresterii in China a numarului de persoane infestate cu virusul 2019-nCoV, informeaza lequipe.fr, scrie News.ro.Patru echipe, Australia, Thailanda, China si Taiwan,…