- Formatia armeana Pyunik Erevan, care a eliminat-o pe CFR Cluj, s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Dudelange cu scorul de 4-1, in deplasare, marti, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al competitiei.

- Mult a fost, putin a mai ramas. Dupa ce CFR Cluj a fost eliminata intr-un mod rusinos din preliminariile UEFA Champions League de armenii de la Pyunik Erevan, iata ca cele patru echipe romanesti care participa in preliminariile UEFA Conference League sunt gata sa treaca la treaba.Toate formatiile din…

- Piunik Erevan, echipa care a eliminat-o pe CFR Cluj din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, a fost invinsa acasa de F91 Dudelange cu scorul de 1-0, marti seara, in prima mansa a turneului al doilea preliminar al competitiei.

- CFR Cluj a inregistrat una dintre cele mai rușinoase eliminari din cupele europene, campioana Romaniei fiind scoasa din preliminariile Ligii Campionilor de Pyunik Erevan (campioana Armeniei). Formația din Gruia, prin vocea președintelui Cristi Balaj, a anunțat ultimele vești in ceea ce-l privește pe…

- Marius Șumudica a reacționat dupa ce CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. „Nu putem face o comparație, noi ne-am calificat in prelungiri la Banja Luka, cu un public apasator. Era diferența mare,…

- CFR Cluj, daca va trece de Pyunik Erevan, va juca in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal cu invingatoarea din meciul care opune echipele F91 Dudelange si KF Tirana, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri.