Dupa ce a lansat piese precum „O noapte in Anglia”, „la fEreastra ta” sau „alba cA zapada”, Pyroblast concerteaza pe 31 iulie, in cadrul unui eveniment special, trap-rock la Quantic Pub. Alaturi de trupa vor urca pe scena și alți artiști precum Solomon, Dany Coca și Alex Bittman. „Revenim pe scena dupa un an. Simt ca am fost ținuți ca taurii in cușca iar acum o sa ni se dea drumul. O sa fie un eveniment cu totul și totul special. Pe langa evenimentul in sine, adunarea asta inseamna o comuniune intre doua culturi. De la mic la mare, de la rockeri la trapperi, de la maneliști la oameni care asculta…