Pyroblast aduce în playlisturi unul dintre cele mai nebune coveruri ale hitului internațional Dragostea din Tei și dă tot în cel mai nou clip Pyroblast ofera totul in numele muzicii… Totul! Unii o fac pentru arta, alții o fac din presiune, iar alții o fac doar pentru fun. Este și cazul baieților de la Pyroblast, care s-au dezbracat in ultimul lor videoclip, cucerind publicul cu stilul lor controversat. Astazi, trupa sparge din nou gheața cu un cover super fresh cu un sound pop rock, dupa hitul mondial care a ajuns in fruntea topurilor in 32 de țari și s-a vandut in peste 12 milioane de exemplare la nivel mondial – „Dragostea din Tei”. Cei patru baieți și-au lasat amprenta așa cum știu ei mai bine pe hitul care a facut inconjurul lumii… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Rosie din Belarus starnește indignare la nivel internațional, dupa ce seful organizației naționale a declarat la televiziunea de stat din Belarus ca se implica activ in a transporta copii din Ucraina, din zonele ocupate de ruși, in Belarus, relateaza The Guardian, preluat de Agerpres.

- Dupa ce a ocupat timp de patru saptamani prima poziție in Top 40 Radio Guerrilla, LVX Machina aduce in playlisturi varianta in limba engleza a single-ului „Golan de LVX”: „THUG DeLUXE”. Cu muzica și versurile compuse de Cristian Balint și refrenul cantat de Grațiela Solomon, „THUG DeLUXE” te poarta…

- Firma MODVIN organizeaza maine, 11 iulie, incepand cu ora 10.00, la Hotel Ibis din Timișoara, evenimentului intitulat “New Technologies for Quality Green Energy”, in cadrul caruia va prezenta, in premiera pentru Romania, compania și soluțiile tehnice ale SAJ, lider mondial in producția de invertoare…

- Dupa „Choco” și „Pumping”, LavBbe aduce vara aceasta in playlisturi „Wish You Well”, o piesa de vara cu un sound super fresh. Cu muzica și versurile compuse de catre hitmakerul Costi alaturi de LavBbe, „Wish You Well” te poarta intr-o calatorie muzicala. Protagonista in propriul clip, LavBbe joaca rolul…

- A fost seara vedetelor la Cluj Napoca, acolo unde a avut loc Gala de deschidere a celui mai mare Festival de film din Romania - TIFF 2023. Peste trei mii de oameni au fost prezenți in Piața Unirii din oraș.

- Dupa „Call Me When You’re High”, Carine, una dintre vocile fresh ale momentului, aduce vara aceasta in playlisturi „911″. Compus și produs de catre Marius Dia alaturi de Carine și Calin Grajdan, „911″ este o poveste muzicala ce ascunde mai multe nuanțe și dezvaluie o poveste in care o sa se regaseasca…

- Elena a lansat „Ochelarii de soare”, o poveste audio și video despre nostalgia și maștile de care avem nevoie pentru a ieși invingatori din intamplari de viața melancolice. La o saptamana de la debutul turneului „Armana mea”, Elena Gheorghe lanseaza piesa de deschidere a verii, „Ochelarii de soare”,…

- Ceremonia de deschidere a Concursului Eurovision 2023 a debutat duminica, la Muzeul Walker Art Gallery. Delegatiile tarilor participante au defilat apoi pe covorul turcoaz pana la Concert Room din St Georges Hall. Theodor Andrei a purtat o tinuta deosebita, alcatuita dintr-un sacou din material…