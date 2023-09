PwC a anunțat semnarea unui Acord de Colaborare Strategica pe durata a trei ani cu Amazon Web Services (AWS) care va funcționa ca un accelerator de inovare, eficiența și transformare pentru companii. Acordul va imbunatați capacitatea deja demonstrata a PwC de a implementa tehnologiile cloud, prin includerea in portofoliu a unor soluții care inglobeaza deopotriva inovarea tehnologica și grija fața de oameni, ofera incredere și rezultate cuantificabile, in acord cu strategia globala, The New Equation.