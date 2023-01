Stiri pe aceeasi tema

- Bebe Cotimanis, in varsta de 67 de ani, este unul dintre cei mai iubiți actori de filme din Romania, iar in curand, acesta va reveni intr-un nou proiect. Premiera serialului de la Antena 1 va avea loc peste doar cateva zile, iar Bebe Cotimanis va intra in pielea personajului Marcel, un lipovean viclean,…

- 1 ianuarie 2023 a fost cea mai calduroasa zi din istoria masurata a temperaturilor din Romania, maxima inregistrata fiind de 20,6 grade, la Curtea de Argeș, potrivit Antena 3. „A fost cea mai calda zi pentru 1 ianuarie, cel puțin la nivelul temperaturilor maxime, pentru ca la 132 de stații meteorologice…

- De cand a venit pe lume Josephine, viața lui Smiley și a Ginei Pistol s-a schimbat complet. Cei doi sunt mereu atenți cu fiica lor și ii acorda micuței tot timpul liber pe care ei il au. Dupa o zi lunga la studio, filmari sau concerte, Smiley iși gasește liniște acasa langa fiica lui. Artistului ii…

- Vești proaste de la ANM. Incep ninsorile in mai multe zone ale țarii, odata ce un val polar va patrunde in Romania.Astfel, daca in acest weekend ne bucuram de temperaturi care ajung chiar și pana la 16 grade, de saptamana viitoare, iarna va fi mai geroasa decat credeam. In zonele din centrul continentului,…

- Enel ii liniștește pe milioanele de clienți din Romania. La o zi de la anunțul ca pleaca de pe piața din țara noastra, reprezentanții companiei transmit ca activitațile operaționale vor continua, iar clienții finali nu vor fi afectați. ”Toate activitațile operaționale ale Enel in Romania se desfașoara…

- In primele zile ale lunii noiembrie 2022, procurorii DNA au ridicat de la IGSU documentele legate de achiziția a patru barocamere mobile cumparate pe bani europeni de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, la indicațiile lui Raed Arafat, in 2017, susțin surse din IGSU, pentru Libertatea.…

- Competiția pe piața de fast-food din Romania este mare, cu atat mai mult cu cat operatorii din domeniu sperau la o revenire dupa perioada pandemiei, dar inflația cauzata de razboiul din Ucraina le-a retezat rapid speranțele. In acest context dificil,...