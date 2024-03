Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor deschide saptamana cu doua licitații de titluri de stat Ministerul Finantelor deschide saptamana cu doua licitații de titluri de stat si imprumuta 1 miliard de lei de la banci, la dobanzi de 6,13%, respectiv 6,54% pe an, anunța Mediafax.Ministerul Finantelor a imprumutat…

- Prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2024, derulata de Ministerul Finantelor intre 21 februarie si 1 martie, a inregistrat subscrieri cumulate (in lei si in euro) de 1,8 miliarde de lei din partea micilor investitori, scrie Ziarul Financiar. Aproximativ 845 mil. lei au fost subscrierile…

- Un cuplu de romani stabilit in Italia a fost achitat de un judecator din regiunea Chieti, oraș de langa Pescara, pentru ca nu și-a trimis fiul la școala timp de 57 de zile consecutive, anunța Orizzontescuala.it, citat de hotnews.ro

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Guvernul aloca in total 72 de milioane de euro pentru crescatorii de animale, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, joi, in startul ședinței de Guvern. Guvernul adopta noi masuri pentru crescatorii de animale „Adoptam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite…

- Pe 22 ianuarie se implinesc 106 de la „batalia de la Galați”, in care, in ianuarie 1918, 3.000 de militari romani, dar și galațeni de la Compania de Pompieri și nu numai, au aparat orașul care era atacat de 12.000 de soldați bolșevici care au bombardat Galațiul și intenționau sa il ocupe, sa jefuiasca…

- De ce protesteaza fermierii in aceste zile? Din cauza strategiei deficitare pe care a avut-o Guvernul, in ultimii 2 ani, in privinta acestui sector de activitate. Costurile din agricultura au crescut sub presiunea crizelor din ultimii ani, prețurile de vanzare a producției au scazut, totul pe fundalul…

- Horațiu Moldovan (25 de ani) va caștiga in primul sezon la Atletico Madrid 800.000 de euro net, același salariu fiind primit de Denis Alibec in Qatar, de Denis Draguș și Alexandru Cicaldau in Turcia. Cel mai bine platit dintre „tricolorii” care evolueaza „afara” este Radu Dragușin, cu 3 milioane de…

- Deja știm cu toții ca indiferent de cat timp petrecem la sala de sport, sau cat de grijulii suntem sa urmam indicațiile medicilor, daca nu avem grija la ce ne punem in farfurie, aceste eforturi nu ne vor ajuta prea mult! Pomelo este un fruct extrem de benefic, insa nu mulți romani știu și cat de util…