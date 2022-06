Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat miercuri pentru o intarirea a legaturilor intre statele BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), pe fondul sanctiunilor occidentale fara precedent care lovesc economia tarii sale din cauza invaziei ruse in Ucraina, transmite AFP, potrivit agerpres.…

- Politicianul Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a scris pe Facebook un mesaj critic la adresa guvernarii PSD-PNL.Ghinea a aratat ca Romania se imprumuta la dobanda mai mare decat Rusia, de aproape 9,3%.”Sub ințeleapta guvernare economica a lui Marcel Ciolacu și Caciu…

- Africa de Sud a declarat ca doreste sa cumpere petrol din Rusia pentru a ajuta la combaterea inflatiei energetice la nivel mondial, a raportat Business Insider. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Rusia nu și-a indeplinit obligațiile externe de plata, iar cei care dețin obligațiuni ruse ajunse la scadența au primit plați in ruble in loc de dolari, a transmis CNN citand agentia de rating de credit S&P.Rusia a incercat sa plateasca in ruble doua obligatiuni denominate in dolari cu scadenta…

- Indicele preturilor de consum din Marea Britanie s-a situat in martie la 7%, comparativ cu 6,2% luna anterioara, acesta fiind cel mai ridicat nivel incepand din 1992, a anuntat, miercuri, Oficiul National de Statistica (ONS), citat de agentia EFE.Cresterea inflatiei a venit ca raspuns la majorarea…

- Consiliul European a adoptat marți, 12 aprilie, un act legislativ prin care incearca sa faciliteze preluarea refugiaților din Ucraina ca urmare a agresiunii ruse. Statele europene vor beneficia astfel de o suma suplimentara de 3,5 miliarde de euro in funcție de afluxul de refugiați ucraineni pe care…

- Armata rusa a organizat in Belarus un loc unde se vand bunurile furate in timpul invadarii Ucrainei, transmite Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei.„In orașul Narovlya (Belarus), invadatorii au inființat un bazar specializat in care vand bunuri furate in Ucraina.…

- Țarile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) vor servi drept piatra de temelie a unei ordini mondiale emergente, a declarat ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, pentru postul de televiziune RT. Declarația oficialului rus vine la o saptamana dupa ce președintele…