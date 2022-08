Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are un plan de invazie a Republicii Moldova in cazul in care Kremlinul castiga razboiul din Ucraina, a declarat Iuri Felshtinski, autor, istoric si expert in istoria geopolitica a Rusiei, pentru Express UK. De asemenea, expertul este de parere ca o invazie a Moldovei ar putea incepe mult mai devreme.

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…

- Un fost diplomat de la Moscova, care a devenit unul dintre dezertorii ruși de rang inalt dupa ce și-a dat demisia din functia sa de la Geneva, de „rușine” ca Rusia a invadat Ucraina, a declarat ca Vladimir Putin s-ar simți „umilit” daca ar trebui sa se intalneasca fața in fața cu presedintele Ucrainei,…

- Republica Moldova „a avut o istorie tumultoasa, intr-o regiune complicata; nu doar ca a fost parte a Uniunii Sovietice, a facut parte si din Romania in perioada dintre Primul si al II-lea Razboi Mondial, majoritatea populatiei este vorbitoare de limba romana, dar avem si ucraineni, rusi, bulgari si…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC, citata de News.ro. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav, posibil de…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana si anunta partenerii europeni ca și ei ar trebui sa fie pregatiți pentru o intensificare a ostilitaților din partea Rusiei, transmite The Guardian. Avertismentul liderului de la Kiev vine…

- Luptele din Ucraina s-au instalat intr-un ritm ce amintește de conflictul de tranșee din Primul Razboi Mondial, spune un analist militar. Justin Crump, directorul executiv al companiei de consultanța in securitate Sibylline, a declarat pentru BBC ca razboiul a coborat „la nivel micro”, Rusia fiind acum…

- Oficialii americani au ezitat pana acum sa trimita astfel de sisteme de rachete Kievului, una dintre temeri fiind ca armele ar putea fi folosite pentru atacuri asupra țintelor din Rusia, scrie CNN . Administrația Biden se pregatește sa trimita Ucrainei sisteme avansate de rachete cu raza lunga de acțiune,…