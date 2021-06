Putin: Sugestiile că statul rus are legătură cu atacurile cibernetice de tip ransomware din SUA sunt absurde Un atac din aceasta saptamana impotriva fabricilor din SUA ale companiei braziliene de ambalare a carnii JBS a fost al treilea atac cibernetic de tip ransomware de cand Biden a fost investit in functie in ianuarie. JBS a informat Casa Alba ca atacul ar proveni de la un grup infractional din Rusia. Casa Alba a anuntat miercuri ca Biden, care se va intalni cu Putin la Geneva, pe 16 iunie, va discuta cu liderul rus despre atacurile hackerilor, pentru a vedea ce poate face Moscova pentru a le preveni. Oficialii americani au afirmat ca posibilii vinovati de atacurile cibernetice sunt bande de infractori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

