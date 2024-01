Liderul rus Vladimir Putin a declarat ca avionul militar rus care s-a prabusit miercuri in apropiere de granita cu Ucraina a fost doborat de apararea aeriana ucraineana, fie intentionat, fie din greseala, relateaza Reuters. „Nu stiu daca au facut-o intentionat sau din greseala, dar este evident ca au facut-o”, a declarat Putin in primele sale comentarii despre prabusire, care au fost transmise la televiziune. „In orice caz, ceea ce s-a intamplat este o crima. Fie din neglijenta, fie intentionat, dar in orice caz este o crima”, a adaugat liderul de la Kremlin. Moscova acuza Kievul ca a doborat…