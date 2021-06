Presedintele rus Vladimir Putin a dezvaluit in cele din urma miercuri ca s-a vaccinat cu serul autohton Sputnik V in februarie, cand Kremlinul a facut cunoscuta imunizarea sa fara a dezvalui numele preparatului, relateaza EFE, RIA Novosti, AFP si TASS. "Am luat decizia de a ma vaccina cu Sputnik V. Trupele fortelor armate sunt vaccinate cu Sputnik, iar eu sunt comandantul suprem al armatei pana la urma", a declarat presedintele rus in cadrul discutiei anuale cu cetatenii, numita Linia directa. Putin a spus ca in momentul vaccinarii sale in Rusia existau doua vaccinuri in circulatie: Sputnik V…