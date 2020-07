Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii ucraineni, ruși și negociatorii de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au încheiat miercruri (22 iulie) un acord cu privire la un armistițiu complet între forțele guvernamentale și separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei care va intra în…

- Kievul avertizeaza ca Moscova livreaza de zor arme si combustibil fortelor separatiste proruse din Donbas, o regiune din sud-estul Ucrainei afectata de mai bine de sase ani in razboi.Incepand din 15 iunie, Rusia a trimis aproximativ 4.

- Moscova a dezmintit informatiile aparute recent in presa ucraineana legate de intentia Rusiei de a invada sudul Ucrainei pentru a obtine accesul la Nipru si a putea alimenta astfel peninsula Crimeea cu aceasta sursa de apa, informeaza agentia de stat rusa TASS, preluata de Agerpres .

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit luni informatiile aparute in ultimele zile in media ucrainene ca Rusia s-ar pregati sa invadeze teritoriul Ucrainei pentru a obtine acces la surse de apa pentru a alimenta Crimeea, informeaza agentia de stat rusa TASS."Este o…

- Ministerul ucrainean de Externe cere Frantei sa reactioneze in mod oficial fata de sosirea marti in Crimeea anexata de Moscova a cinci eurodeputati francezi din cadrul Partidului Rassemblement National (RN, fostul FN, extrema dreapta), invitati de Rusia in calitate de observatori ai referendumului…

- CHIȘINAU, 25 mai - Sputnik. Pe parcursul saptamanii trecute, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere au fost inregistrate 82 de incalcari și au fost documentate 114 persoane: 46 de persoane au incalcat regimului zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere; doi cetațeni straini au incalcat…

- Reuniunea destinata promovarii procesului de pace in estul Ucrainei a ministrilor de externe din formatul Normandia (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), desfasurata joi in sistem de videoconferinta, s-a incheiat fara rezultate concrete, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In cadrul reuniunii…

