Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukasenko, a comentat vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia și l-a invitat pe seful de la Casa Alba la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului" in Ucraina, informeaza agenția belarusa Belta, citata de Agerpres.Mai mult, Aleksandr…

- Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, a anunțat, joi, ca armata din țara sa se va alatura celei ruse in razboiul din Ucraina doar in cazul unui atac direct asupra Belarusului, informeaza agenția de presa Belta . „Sunt gata sa lupt alaturi de rusii de pe teritoriul Belarusului intr-un singur…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat propunerea guvernului sau de a semna un acord cu Belarus privind infiintarea si functionarea unor centre comune de instruire militara, potrivit unui ordin emis marti de liderul rus, transmite EFE. Putin a dat instructiuni Ministerului rus al Apararii sa initieze…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a aratat marți, 31 ianuarie, susținerea pentru un plan prin care vor fi inființate unele centre comune de pregatire militara cu Belarusul, in contextul in care temerile ca Minskul ar putea intra in conflictul din Ucraina pentru a lupta alaturi de Moscova sunt din ce…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al Moscovei in campania militara din Ucraina, a sosit sambata in Rusia, la doar cinci zile dupa ce s-a intalnit la Minsk cu omologul sau rus Vladimir Putin.

- Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a blocat eforturile lui Vladimir Putin de a constrange Belarusul sa se integreze in Federația Rusa - aceasta este evaluarea think tank-ului Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) dupa intalnirea de ieri a liderilor de la Moscova și Minsk. Deși au discutat…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut luni o calatorie rara in Belarus, aliatul Moscovei, in timp ce forțele sale și-au continuat campania de bombardare aeriana a Ucrainei, in condițiile in care campul de lupta se afla intr-un larg impas dupa aproape 10 luni de razboi. Vizita lui Putin la Minsk a…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice țara care indraznește sa atace Rusia cu arme nucleare va fi „ștearsa de pe fața pamantului", relateaza Sky News.El a afirmat ca Rusia nu are mandat pentru a lansa un prim atac nuclear preventiv, spre deosebire de SUA, dar ca armele hipersonice…