Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, sustine ca a facut anumite declaratii in conferinta de presa cu privire la implicarea partidului in alegerea primarului din Targu Jiu nu pentru a-i da o replica lui Romanescu, ci pentru a &...

- Karl Marx a fost cel mai mare ganditor al umanitatii, a declarat, vineri, presedintele chinez Xi Jinping, adaugand ca Beijingul nu a gresit cand a decis sa aplice teoriile politice ale lui Marx, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Intr-un discurs sustinut vineri in cadrul…

- Presedintele chinez Xi Jinping se pregateste sa efectueze o vizita a Phenian, a declarat un oficial la curent cu dosarul pentru CNN, conform News.ro . Aceasta ar fi prima vizita in Coreea de Nord a lui Xi, de cand a preluat puterea ca sef al Partidului Comunist Chinez (PCC), in noiembrie 2012. Vizita…

- Corespondentul Panainte Obreja ii luase la mișto pe „Costica Furcoi și Vasile Bleoju, primul, președintele Sfatului popular comunal Bogdanești – Birlad, celalalt, președintele CAP-ului”. Ce facusera aști doi tovarași de ajunsesera in varful sprințarei penițe obrejiene? Nici mai mult nici mai puțin decat…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat din nou, marti seara, deficitul comercial in relatia dintre Statele Unite si China, subliniind insa ca are un "foarte mare respect" pentru omologul sau de la Beijing, Xi Jinping.

- Selecționerul Suediei, Janne Andersson, a vorbit despre gazonul de pe "Ion Oblemenco", dar și situația inedita in care a fost pus inaintea meciului cu Romania de maine, ora 21:30, in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. "E al 21-lea meci pentru mine la echipa naționala și niciodata nu mi s-a intamplat…

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP.Potrivit cotidianului…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a declarat omologului sau american Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat mai…