- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a semnat , marți, o lege prin care foștii președinți ai țarii devin senatori pe viața in momentul in care iși incheie mandatul, potrivit Reuters. Nu este singura schimbare din Rusia, Putin a mai semnat o lege prin care foștii președinți au parte de imunitate pe…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat legea prin care foștii președinți ai țarii devin senatori pe viața in momentul in care iși incheie mandatul, lege prin care iși acorda lui insuși o funcție in momentul in care nu va mai fi președinte, relateaza The Moscow Times.

