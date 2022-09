Stiri pe aceeasi tema

- In Ucraina se creeaza o „enclava antirusa” care ameninta Rusia, iar lichidarea acesteia este obiectivul campaniei militare pe care Moscova o desfasoara in prezent in tara vecina, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, citat de agentiile de presa EFE si Interfax.

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…

- ”Sanctiunile (impuse de) Canada, Uniunea Europeana si (Marea) Britanie si incorerenta in actuala situatie cu privire la obligatiile contractuale (ale producatorului turbinei) Siemens fac livrarea imposibila”, afirma Gazprom in acest comunicat, citat de agentia rusa de presa Interfax. Gazprom a facut…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit la Teheran pentru discutii cu liderii iranian si turc, prima vizita a liderului de la Kremlin in afara fostei Uniuni Sovietice de la invadarea Ucrainei de catre Moscova la 24 februarie, a anuntat marti dupa-amiaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters,…

- Moscova considera armele nucleare doar un factor de descurajare, pe care le va utiliza doar in cazul unui atac nuclear impotriva sa, a declarat joi presedinta Consiliului Federatiei Ruse, Valentina Matvienko, relateaza EFE si Interfax, citate de Agerpres.Matvienko, 73 de ani, o apropiata a presedintelui…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, comentind cursul operațiunii militare speciale a Rusiei in Ucraina, și-a confirmat poziția in aceasta privința. Despre acest lucru a anunțat TASS. El a menționat ca obiectivele operațiunii speciale — protecția Donbassului și crearea condițiilor care garanteaza securitatea…

- Sa citești mintea președintelui rus Vladimir Putin este de obicei o sarcina dificila, dar uneori liderul de la Kremlin ne ușureaza munca. Cuvintele rostite saptamana trecuta de Putin la Moscova, in timpul unei intalniri cu un grup de tineri antreprenori ruși, vorbesc de la sine: Ceea ce incearca președintele…

- Vladimir Putin pare deja ca are temeri in legatura cu modul in care populația rusa ar putea reacționa și iși ia masuri de precauție. Se pare ca Vladimir Putin se teme ca rușii ar pute declanșa un val de proteste sau demonstrații care ar distruge intreaga sa liniște. Acest lucru este confirmat de faptul…