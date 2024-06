Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana viitoare in Cehia si Republica Moldova, urmand ca la Praga sa participe la o reuniune informala a ministrilor de externe din tarile NATO, a indicat vineri Departamentul de Stat intr-un comunicat, noteaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Alan Miller, a anunțat ca Secretarul de Stat Antony Blinken se va deplasa in Republica Moldova și Cehia in perioada 28-31 mai pentru a evidenția relațiile bilaterale solide, potrivit zdg.md. La Praga, Antony Blinken va participa la o reuniune…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a fost partener al evenimentului Forumul Educației Romania – Republica Moldova – „Ecosistemul educațional in lumea digitalizata”, ediția a IV-a, care a avut loc in perioada 17-18 mai 2024, la Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mediacor, Chișinau. …

- Andreea Bostanica, supranumita regina Tik Tok, este o tanara de 19 ani care face furori in mediul online. Originara din Chișinau, Republica Moldova, Andreea s-a imbogațit de pe urma live-urilor și videoclipurilor pe care le creeaza pe platforma care a facut-o celebra. Tanara s-a lansat și in muzica…

- Republica Moldova are susținerea Cehiei in procesul de aderare la Uniunea Europeana, asigurarea fiind facuta de președintele Senatului ceh, Milos Vystrci, in timpul intrevederii de la Chișinau cu președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.

- In timp ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sarbatorit “Ziua Europei” la Chișinau, șefa regiunii autonome Gagauzia din Republica Moldova, Evghenia Guțul, a asistat la parada militara organizata la Moscova in cinstea Zilei Victoriei, declarand ca reprezinta “intreaga Moldova” in fața lui…

- Un tribunal din Chisinau a deschis marti procesul in care guvernatoarea (bascana) pro-rusa a regiunii autonome Gagauzia din cadrul Republicii Moldova, Evghenia Gutul, este acuzata de complicitate in finantarea ilegala a fostul partid pro-rus Sor, relateaza Reuters si presa de peste Prut. Dar sedinta…

- Autoritațile de la Chișinau au publicat un proiect de modificare a Constituției Republicii Moldova, proiect care sa introduca in legea fundamentala și obiectivul integrarii europene. Una dintre modificari este ca intrarea in UE va fi definita ca obiectiv strategic al Republicii Moldova. O alta modificare…