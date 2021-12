Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are o politica externa pasnica, dar ea trebuie sa-si garanteze securitatea, a afirmat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, facand aluzie la o eventuala aderare la NATO a Ucrainei, declaratia sa intervenind la o zi dupa intrevederea online cu omologul sau american Joe Biden in contextul…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Rusia are o politica externa pasnica, dar ea trebuie sa-si garanteze securitatea, a afirmat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, facand aluzie la o eventuala aderare la NATO a Ucrainei, declaratia sa intervenind la o zi dupa intrevederea online cu omologul sau american, Joe Biden, in contextul…

- Mult timp tinta a criticilor diplomatiei americane, controversatul gazoduct Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, in privinta caruia presedintele SUA Joe Biden a sfarsit prin a se resemna, revine puternic ca una dintre principalele "parghii" ale Washingtonului pentru a descuraja Moscova sa invadeze…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat marti in convorbirea cu omologul sau american Joe Biden potentialul militar in crestere al NATO la frontierele Rusiei in legatura cu sprijinul sau acordat Ucrainei si a cerut "garantii" ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde spre Est, potrivit AFP.…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Kievul de provocari pe linia frontului din estul Ucrainei, regiune aflata in centrul noilor tensiuni intre Moscova si Occident, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, citat de AFP. Potrivit presedintiei ruse, Putin si-a "exprimat ingrijorarea…