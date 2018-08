Putin, nuntă Austria. Noi informații privind momentul controversat "A fost o vizita strict privata", a dat asigurari Putin, intr-o conferinta de presa la Soci, in sud-vestul Rusiei, cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto, in contextul in care prezenta puternicului lider rus la aceasta nunta a declansat o ampla polemica in Austria.



Insotit de o trupa de dansatori cazaci, Putin a participat la nunta lui Karin Kneissl, care a avut loc sambata la Gamlitz, un sat viticol din apropiere de Graz, in sud-estul Austriei.



