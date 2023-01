Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat astazi muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian . De asemenea, liderul rus a dezvaluit ca noul obiectiv Moscovei in Ucraina este „oprirea razboiului” care se desfașoara in estul Ucrainei de mulți ani. In timp ce participa la o intalnire cu veteranii din orașul sau natal, el a declarat ca Rusia a incercat de mult timp sa negocieze o soluționare a conflictului din Donbasul ucrainean, unde…