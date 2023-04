Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Vladimir Kara-Murza, acuzat de inalta tradare si care risca 25 de ani de inchisoare, a afirmat luni ca este „mandru” de angajamentul sau politic, in timpul unei declaratii facute in cadrul procesului sau, emblematic pentru ampla represiune declansata de autoritati in Rusia, informeaza…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, aflat de peste doi ani in detentie, a apreciat luni ca o infrangere militara a Kremlinului este "inevitabila", la aproape un an de la declansarea ofensivei ruse impotriva Kievului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franța inca din 2015, afirma ca un numar tot mai mare de oficiali ruși de rang inalt dezertau in Occident, nemulțumiți de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca foști generali și agenți de informații se numara…

- Pe langa reformele administrative, Ministerul rus al Apararii a declarat ca va consolida capacitațile de lupta ale forțelor sale navale, aerospațiale și de rachete strategice, relateaza HotNews.ro.„Numai prin consolidarea structurilor cheie ale forțelor armate este posibila garantarea securitații militare…

