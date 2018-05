Putin lasa sa se inteleaga ca ar ramane la putere dupa expirarea mandatului sau

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a lasat vineri sa planeze indoiala privind viitorul sau dupa incheierea celui de al patrulea mandat, care se incheie in 2024, parand sa dea de inteles ca ar putea redeveni prim-ministru, asa cum a facut-o in 2008, relateaza AFP. "Am respectat mereu si respect constitutia…

- Vladimir Putin a spus, vineri, ca va respecta Constituția Rusiei care interzice efectuarea consecutiva a mai mult de doua mandate prezidențiale, ceea ce inseamna ca nu va mai candida in 2024, cand expira mandatul sau actual, relateaza Reuters.

- Presedintele moldovean prorus Igor Dodon apreciaza ca diaspora moldoveana din Rusia ar avea nevoie de cel putin 150 de sectii de votare in viitoarele alegeri parlamentare, scrie portalul de propaganda Sputnik, citat de news.ro.Dodoan s-a intalnit sambata cu reprezentanti ai diasporei moldovene…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice din 20 martie, sa intreprinda o vizita in SUA, a anuntat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de Sputnik. „Donald Trump s-a declarat bucuros sa-l primeasca pe liderul de…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- In epoca sovirtica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri restabilirea "dreptatii istorice", cu patru zile inaintea marcarii a patru ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia, catalogand acest eveniment…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o reacție pe care presa internaționala online a speculat-o prompt. Întrebat fiind daca Rusia se afla în spatele otravirii spionului Serghei Skripal în Marea Britanie, Vladimir Putin a

- Presedintele rus Vladimir Putin, care va obtine foarte probabil al patrulea sau mandat in aceasta functie in urma alegerilor din 18 martie, a anuntat sambata ca nu are nicio intentie de a schimba Constitutia pentru a ramane la Kremlin si dupa anul 2024, transmite AFP. ''Nu am schimbat…