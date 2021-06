Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea celor doi președinți a inceput miercuri in jurul orei 14.25, ora Romaniei. Este prima dintre Biden și Putin, ca șefi de stat, dupa 11 ani, cand vicepremierul SUA pe atunci a avut o intrevedere cu liderul Federației Ruse. Intalnirea de miercuri de la vila La Grange de pe malul lacului Geneva…

- Vladimir Putin a sosit astazi la Geneva. Presedintele rus va avea discutii cu omologul sau american Joe Biden.Presedintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri la Geneva pentru primul sau summit cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune destinata sa aplaneze tensiunile dintre cele doua tari si sa…

- Presedintele american Joe Biden a sosit marti in Elvetia, dupa ce a transmis o serie de mesaje de unitate cu aliatii, in vederea unui tete-a-tete cu omologul sau rus Vladimir Putin, o intalnire care se anunta deosebit de delicata, relateaza AFP. Air Force One a aterizat marti, la ora locala…

- Presedintele american Joe Biden se va exprima, singur, in conferinta de presa dupa intalnirea de miercuri, la Geneva, cu omologul rus Vladimir Putin, a anuntat sambata Casa Alba, scrie AFP. "Speram ca aceasta intalnire sa permita schimburi directe si sincere", a explicat un responsabil al…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe fostul sau omolog american, Donald Trump, un „individ colorat”, intr-un interviu de o ora și jumatate acordat NBC . Totodata, Putin a declarat ca Joe Biden este „extrem de diferit” fața de predecesorul sau. Liderul de la Kremlin i-a comparat pe cei doi…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri in timpul unei declarații de presa, ca Statele Unite greșește cand considera ca este „destul de puternica” pentru a amenința alte state, iar aceasta greșeala a fost facuta și de Uniunea Sovietica la finalul existenței sale, informeaza Reuters . „Auzim…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat miercuri ca nu exclude posibile represalii impotriva Rusiei pentru atacul cibernetic asupra celui mai mare furnizor mondial de carne JBS, care suspecteaza hackeri rusi, noteaza AFP. Unui jurnalist care l-a intrebat daca va lua masuri impotriva…