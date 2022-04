Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, președintele Vladimir Putin a avut un discurs, dupa Consiliul de securitate in care era de așteptat sa declare legea marțiala. Vladimir Putin a anunțat joi seara ca guvernul va recompensa familia fiecarui soldat mort in Ucraina cu 7 milioane de ruble (circa 58.000 de euro astazi…

- Vladimir Putin a spus, joi seara, intr-o declarație de presa ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfașoara conform planului, iar soldații ruși acționeaza ca niște „adevarați eroi”, potrivit BBC. Liderul de la Kremlin a anunțat compensații mari pentru familiile soldaților ruși uciși in invazie.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…

- Trupele rusești au lansat, joi, atacul asupra Ucrainei, la ordinul lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a avertizat țarile occidentale ca orice incercare de a interveni in conflictul cu Ucraina va duce la „consecințe pe care nu le-ați vazut vreodata”. Pana duminica, a patra zi de razboi, numeroase…

- Vladimir Putin este pe cale de a intra la negocieri cu președintele Ucrainei? Liderul de la Kremlin a dat ordinul ca Rusia sa invadeze Ucraina in dimineața zilei de joi, 24 februarie, iar dupa 4 zile de conflict armat, președintele Rusiei nu ar mai dispune de armament suficient pentru a continua razboiul.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat in zorii zilei de joi inceperea unei interventii militare in Ucraina pentru a proteja, potrivit propriilor sale declaratii, persoanele de "abuzurile si genocidul" comise de opt ani de guvernul ucrainean, incercand sa furnizeze in discursul sau ''argumente…

- "Conducerea Ministerului Apararii Nationale a luat toate masurile necesare de reactie, atat cele care revin in mod direct institutiei, precum si cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului national de securitate, conform planurilor de cooperare interinstitutionala, elaborate din timp",…

- Președintele rus, Vladimir Putin a anunțat, in aceasta dimineața, ca a trimis armata in regiunea ucraineana Donbas. Președintele Rusiei a ținut un discurs televizat in care a ordonat inceperea operațiunilor militare in Donbas. Vladimir Putin le-a transmis soldaților ucraineni din estul țarii sa lase…