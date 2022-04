Pentru a preveni furnizarea de arme Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin, Federația Rusa ar putea lua in considerare posibilitatea lovirii unei baze NATO. Aceasta opinie a fost exprimata intr-un comentariu al BBC de catre fostul consilier al prim-ministrului Marii Britanii pentru securitatea naționala (in 2010-2012) Peter Ricketts, citat de Daily Mail pe 17 aprilie. Ricketts a remarcat ca Putin este „din ce in ce mai disperat sa intrerupa fluxul de arme” dinspre Occident catre Ucraina. In opinia sa, Federația Rusa „cauta o modalitate de a preveni sau limita fluxul de arme catre Ucraina pentru…